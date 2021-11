Võhma õpilased valmistasid hooldekodu elanike rõõmustamiseks advendikalendri

Idee sai alguse kohtumistest Viljandi kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse kolmanda kursuse tudengitega, kellega arutleti novembris toimunud kohtumistel kogukonna probleemide üle ja otsiti ideid nende lahendamiseks. Neil kohtumistel leidsid noored, et pandeemia tingimustes on neil võimalik koolis käia, kohtuda ja omavahel suhelda olgu või digivahendeid kasutades, kuid hooldekodude elanikud on olude sunnil oma lähedastest isoleeritud. Soovist tuua hooldekodu elanike ellu pisut rõõmu jõutigi mõtteni valmistada Pilistvere hooldekodu elanikele puidust advendikalender ja personaalsed jõulukaardid. Idee teostamisel aitasid noori Võhma kooli õpetajad ja ringijuhendajad.