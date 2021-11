Põhitöö kõrvalt õpetajaks läinut tervitas plaksutav ja hurraa hüüdev klass

Haridusalgatus Edumus viib töötavad spetsialistid kooli, kus nad õpetavad ühele klassile aasta jooksul ühte ainet. Kolm neist - Liisi Jantra, Darja Desjatnik ja Ilmar Pralli, jagasid oma muljeid tänavu septembris alanud vabatahtlikust õpetajakarjäärist.

Tavaelus on Jantra Fundraisingu juht, kuid praegu lisandub sellele Edumuse majanduse ja ettevõtluse õpetajaamet Tallinna Ehte gümnaasiumis. Jantra sõnul on ta varem külalistunde andnud, kuid seekordne kogemus on väärtuslikum, sest ühekordsetel kohtumistel sellist kontakti klassiga ei teki.

Desjatnik annab Edumuse kaudu karjääriõpetuse tunde Tallinna Kesklinna vene gümnaasiumis, argielus on tema ametiks ettevõtluse arendusjuht. Ta tunnistas, et oli enne tunde veidi hirmul. Peamiselt kartis ta seda, kas suudab terve tunni täis rääkida ja kas infot on parasjagu või liiga vähe või palju. «Kas räägin ikka noorte keeles ja kas nad saavad minust aru? Õnneks räägin enda ja õpilaste emakeeles, vene keeles, aga kooli palvel kasutan ka eestikeelseid termineid karjääriõpetuse kohta,» jagas Desjatnik esmaseid muljeid. Õnneks läks esimene tund hästi ja algaja õpetaja jäi endaga rahule.

Töömaht üllatas

IT-valdkonna tippspetsialist Ilmar Pralla, kes on ühe aasta matemaatika õpetajaks Tallinna Arte gümnaasiumis, kinnitas samuti, et seni on emotsioonid vaid väga positiivsed. «Selgus, et õpilased on väga toredad ja koolipere väga toetav,» tunnustas ta. Pralla sõnul on õpetaja töö juures suurimaks üllatajaks osutunud aga töömaht. «Tundide ettevalmistamine on palju suurem töö, kui ma õpilasena oskasin ette kujutada. Selgus, et õpetajaamet nõuab rohkelt vaeva ja pingutust,» tõdes ta.

Jantra lisas, et alles ise õpetades sai ta aru, kui keeruline on hariduses mingit protsessi muuta ja kui raske on leida midagi universaalset, mis sobiks samamoodi kõigile 30 inimesele klassiruumis.

«Lihtsam on õpetada läbi aktuaalsete probleemide. Kui oskad õpitavat siduda päriseluga, suureneb õpilaste huvi. Või kui anda valikuvõimalusi, siis on õpilased rohkem pühendunud, sest saavad õppida täpselt seda, mis neid kõige enam huvitab,» rääkis Jantra toimivatest meetoditest.

Desjatniku sõnul haaravad õpilased erilise huviga kinni võimalustest minna päriseluga tutvuma väljaspoole koolimaja. «Neid huvitasid näiteks pangad. Ka Eesti Energia on valmis rääkima inseneeriast ja kutsuma külla, aga paljud koolid ei ole sellega kursis. Ettevõtjad võiks käia ka ise rohkem koolis rääkimas, sest see, mis meie jaoks täiskasvanutena on väga loogiline, on lastele uus info,» leidis Desjatnik ja lisas, et mida nooremate lastega selliseid kohtumisi teha, seda rohkem on neil aega oma karjäärile mõelda ja teha olulisi järeldusi edasiseks eluks.

Matemaatikaõpetaja küpsetas klassile koogi

Mõne kuu pikkune õpetajaamet on rikastanud vabatahtlike õpetajate elu ka ootamatute üllatustega. Pralla meenutas päeva, mil ta sai täis üks kuu õpetajatööd ja ta tõi klassile seks puhuks enda tehtud koogi. «Selle peale otsustas klass plaksutada ja hüüdis hurraa, see oli väga tore tunne,» tunnistas Pralla.

«Minu jaoks olid ootamatud kingitused õpetajate päeval ja veel: arvasin, et õpilased on kinnised, istuvad pingis ja on telefonis. Tegelikult on klassis dialoog, nad suhtlevad ja on valmis grupitööks,» jagas Desjatnik ning leidis, et see on kogemus, mida julgeb soovitada. «Eluaegsed õpetajad ei peagi teadma ega oskama rääkida reaalelu väljakutsetest. Ma julgustaks kooli personali rohkem suhtlema ja praktikuid kooli kutsuma. Sa ei pea andma täiskursust, võid minna ühe loenguga kasvõi enda laste kooli.»