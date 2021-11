Kersna: kui testihankel oli puudusi, tuleb sellest veast õppida

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder meenutas, et koolides testimise vajadusest räägiti juba märtsis, kuid toona valitsus seda ei otsustanud ning ei teinud seda ka õppeaasta alguses, vaid tegi seda kiirustades alles novembris. «Ja siis maksti testide eest kolm miljonit eurot üle,» ütles Seeder, küsides, miks ei asutud koolides testimist ette valmistama juba kevadel.

Kersna kordas esmalt, et kiirtestimine koolides on edulugu, kuna tänu sellele, et nakatunuid on õnnestunud kiirelt tuvastada, on õnnestunud koolikoldeid vähendada ja koole lahti hoida.

«Tõesti, kiirtestimise otsus tuli teha kiiresti, kuna nakatumise näit tõusis oktoobri jooksul hoogsalt,» rääkis Kersna.

Tema sõnul on küsimus, kas esimene testihange oli sellisel kujul põhjendatud, ning toona leiti, et see oli põhjendatud. «Ja kui tuleb nüüd välja, et me tegime midagi valesti, siis tuleb seda viga tunnistda ja ka sellest õppida,» ütles Kersna, lisades, et hange ebakohase läbiviimise eest võib tulla ka 1200 eurot trahvi.

Kersna rääkis, et kevadel tellis ministeerium teadusliku ülevaate COVID-i levikust koolides ning toona ei teinud eksperdid ettepanekut, et tuleks alustada koolides laustestimist. «Seda ettepanekut ei teinud toona ka teadusnõukoda,» ütles Kersna, lisades, et teadmine, et Delta tüvi levib kiiresti ka laste hulgas, tuli palju hiljem.