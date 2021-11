Tallinna koolides taastub järgmisest nädalast kontaktõpe

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul analüüsiti kohtumisel Tallinna koolijuhtidega hetkeseisu koolides ja arutati õppetegevuse korraldamist edaspidi. «Oleme pärast sügisvaheaega kahenädalaste tsüklite kaupa ja olukorda hinnates, rakendanud õppeasutusutes koroonakollete ja nakatumisleviku piiramiseks ennetusmeetmeid. Nii rakendasime esmalt ühist lähenemist, kus kõik 4.-8. klassid olid distantsõppel ning seejärel jätkasime osalise e-õppega, kus koolid otsustasid vastavalt olukorrale, mis klass või klassid distantsõppele viia,» selgitas Kõlvart. «Praegust olukorda arvestades on nakatumisnäitajad koolides läinud paremaks ja langenud on ka koolikollete arv, mis näitab, et senised ennetusmeetmed on end õigustanud. Nii jõudsime ka ühise arutelu ja koolijuhtide tagasiside põhjal järeldusele, et järgmisest nädalast saavad üldhariduskoolid jätkata kontaktõppega, kuid koolipõhiselt otsustatakse, kuidas nakatumise puhul hajutatus ja kooliõpe korraldada.»