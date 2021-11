Õpilasliidu juht: erialavalikuks gümnaasiumi lõpuklassis on liiga hilja

Roomets vahendas õpilaste soovi, et nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis on vaja senisest aktiivsemalt tutvustada karjäärivõimalusi nõustamise teel. «Oluline on õpilaste ja õpetajate teadlikkust suurendada, sest karjäärinõustamine on vajalik ja peab olema igas koolis igale noorele kättesaadav,» leidis Roomets. Ta lisas, et paljud noored oskavad ise infot otsida ning käivad üliõpilastel ja töökohtadel varjuks, kuid toetust vajavad ka need, kes ei suuda ise infoni jõuda. Gümnaasiumi viimases klassis on õpilasesinduste liidu juhi arvates selleks juba liiga hilja, siis peavad erialavalikud olema tehtud.

Roomets kiitis koole, kus viiakse läbi karjääripäevi ning kooli külastavad erinevate ettevõtete ja ülikoolide esindajad, kes tutvustavad lähemalt enda ootusi. Ta lisas, et tutvustama ei peaks ainult populaarseid ameteid, vaid ka neid, mis on tahaplaanile jäänud, sest ainult nii on noorel võimalus saada tervikpilt muutuvast tööturust. Kaotamist vajab ka stigma, mis kahjuks siiamaani ringleb, et kutsekoolid on mõeldud nõrgematele õpilastele, kes ei pääsenud gümnaasiumisse.

Karjääriõpe on ebaühtlane

Koolide ebaühtlast kvaliteeti ja võimalusi karjääriõppe rakendamisel tunnistasid ka karjäärinõustajate ühingu liikmed, tegevõpetajad ja karjäärikoordinaatorid Merit Luik ning Kadri Haavandi.

Paikuse kooli majandusõpetaja ja karjäärikoordinaatori Kadri Haavandi sõnul on osades koolides olemas kõikvõimalikud karjäärivalikuid toetavad tegevused - karjäärinõustamine ja tunnid mitte ainult lõpuklassidele, vaid läbivalt kolmandale kooliastmele. Samas on koole, kus ei pruugi olla mitte midagi, isegi mitte koostööd töötukassa spetsialistidega lõpuklasside õpilaste toetamiseks.

Merit Luige sõnul teeb rõõmu see, et õpilaste karjäärivalikute ja elus hakkama saamise toetamine on järjest enam koolide tähelepanu pälvinud ning vastavalt olemasolevatele võimalustele püütakse anda parim, et noori haridusvalikute tegemisel toetada. Samas tõdes ka tema, et õpilaste vajadused on suuremad, kui praegu pakkuda suudetakse.

Karjääriõpe aitaks lahendada koolielu murekohti

Luik tõi välja, et teadlikult kavandatud karjääri- ja ettevõtlusõpe saaks kaasa aidata mitme probleemi leevendamisele, mis koolides mureks on – näiteks väljalangemine, madal õpimotivatsioon, teadmatus tuleviku suhtes, õppe vähene seos päriseluga. «Kui õpilane mõistab, kuidas on koolis õpitav seotud tulevase töömaailmaga ja seeläbi tema enda võimalustega ning hakkamasaamisega elus, siis see mõjutab õpimotivatsiooni ja õpitulemusi,» selgitas ta. «Üks põhjuseid, miks noored koolidest välja langevad, on vale eriala valik. Mida rohkem tutvustada noortele eri ameteid, organisatsioone ja asutusi ning nende töömehhanisme, seda rohkem tõstame nende suutlikkust valida endale õige eriala. Kui õppetöö laiendaks töömaailma ja ametite mõistmist ning seda eelkõige neis valdkondades, mille järgi ühiskonnas on suurem nõudlus, tekib siht, mille nimel pingutada ning õpitu muutub mõtestatumaks,» rääkis Luik.