Noortevaldkonna tunnustuskonkursile esitati 121 kandidaati

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on väga tähtis noortevaldkonna tegijaid märgata ja tunnustada. «Viimased paar aastat on eriti ilmekalt näidanud, kui vajalikku tööd teevad koos noortega ja noorte heaks tegutsevad inimesed. Noorte julgustamine ja nende aktiivne ühiskondlikku ellu kaasamine on sellel keerulisel ajal suure väärtusega,» ütles minister. «On suur rõõm, et sel aastal on märkajaid olnud palju, ning kandidaate on jagunud kõikidesse kategooriatesse. Näiteks kuulutati esmakordselt välja nutika teo kategooriasse 9 kandidaati.»