EKRE pärib aru raamatukogu- ja infoõppe tuleviku kohta

EKRE fraktsiooni liige Jaak Valge ütles, et arupärimine tõukub Tallinna Ülikooli hiljutisest otsusest jätta raha puudusele viidates 2022. aastal avamata infoteaduse bakalaureuse õppekava, kus valmistatakse ette ka raamatukoguhoidjaid.

«Tallinna Ülikooli otsus on põhjustanud meelehärmi raamatukogude juhtide ja teiste kultuuriinimeste seas. Tegemist on ainsa õppeasutusega Eestis, kus pakutakse raamatukoguhoidjatele terviklikku õpet. Nagu on kinnitanud selle eriala mitmed asjatundjad, mõjutab vastuvõtu peatamine raamatukogusid ja kogu infosektorit ning takistab nii infoühiskonna arengut kui ka eesti rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi elujõulist ja kestlikku arengut Eestis,» ütles Valge.