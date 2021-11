Ehitaja küsib Kuressaare hariduse kooli ehituseks raha juurde

Endise ühisgümnaasiumi ümberehitusest on saanud Saaremaa vallavalitsuse jaoks järjekordne veskikivi kaelas – mida aeg edasi, seda kallimaks ehitus kujuneb, kirjutab leht,

Jamad said alguses juunis, kui Hariduse kooli ehituse hankel osalenud ehitusfirmad Tesman ja Level otsustasid Megaron-E võidu vaidlustada. Kulusid kuud, sest vaidlustajate nõudel keelas kohus vallal lepingu sõlmimise. Septembris oleks saanud juba lepingu alla kirjutada, aga selleks ajaks oli ka Megaron-E muutunud ettevaatlikuks – materjalide hinnad tõusevad jätkuvalt ja pole sugugi selge, et 7,3 miljoni eest maja valmis saab.

Nädal tagasi sai leping lõpuks allkirjad alla, kuid vallavanem Mikk Tuisk ütles kohe välja, et ehitaja võib raha juurde küsida. «Vallavanema sõnul peab ehitaja selleks esitama põhjendatud taotluse ning siis vaatab vald, kas ta saab ehitaja soovidele vastu tulla,» kirjutas Saarte Hääl eelmisel teisipäeval.

Vallavolinik Mart Maastik saatis seepeale vallavalitsusele päringu, uurides, millise riigihangete seaduse paragrahvi alusel peab vallavalitsus võimalikuks muuta hankelepingu maksumust.

Tema sõnul tuleb võimalikke probleeme juba eos ennetada. «Väga tore on, kui kõik on korrektne," lisas Maastik. "Praegu tuleks aga võimalikel möödalaskmistel kohe sabast kinni võtta, mitte aga käituda nii, et pärast laiutame käsi ja mööname, et tahtsime küll paremini, aga välja tuli nagu alati.»

Vallavalitsus andis Maastikule kohe vastuse, et ilma uut riigihanget korraldamata võib ehituslepingut muuta, kui see jääb 15 protsendi piiresse algsest lepingust. Hariduse kooli puhul tähendaks see aga ikkagi ligi miljoni euro suurust muudatust.