Matemaatika tasemetööde analüüs: õpilaste tase on hea

Matemaatika tasemetööde tulemuste analüüsist selgus, et testi sooritanud 4. klassi õpilastel on head fakti- ja protseduurilised teadmised, see on näiteks oskus arvutada ja teisendada, kuid mõisteliste teadmiste rakendamisoskus ehk arusaamine faktidest ja oskus teadmisi kasutada probleemi lahendamisel on tagasihoidlikum. Nende kahe tasandi võrdluses olid fakti- ja protseduurilised teadmised 92 protsendi õpilaste tulemuste põhjal väga head või osaliselt head. Seevastu mõisteliste teadmiste rakendamiseks vajalike teadmiste tase oli väga hea või osaliselt hea vaid 46 protsenti õpilastest.