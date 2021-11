Mondo otsib vabatahtlikke hariduseksperte

Seekordses voorus otsitakse nelja erineva eluvaldkonna esindajaid kokku 17-le positsioonile. Vaja on haridusvaldkonna eksperte, meditsiinieksperte, ettevõtluseksperte ning organisatsiooni ja kogukonna arendajaid. Vabatahtlike lähetused kestavad 6 või 9 kuud ning kandideerimisvõimalus on kõigil Euroopa Liidu kodanikel.

Ukrainas toimub töö kontrollpunktide ja selgelt reglementeeritud liikumispiirangutega Ida-Ukraina kriisipiirkonnas, Keenias ja Ghanas töötavad vabatahtlikud külades, kus elamistingimused on üsna tagasihoidlikud. Vabatahtliku töö eelduseks on võime planeerida oma tegevusi, oskus võtta otsuseid vastu üksinda ning võime sulanduda kultuuriliselt erinevasse meeskonda.

Kandideerimiseks tuleb saata vastavale positsioonile vajalik dokumentatsioon. Vanusepiirangut pole, oluline on erialane kogemus. Vabatahtliku lähetuse ajal on kaetud lähetuseelsed koolituskulud, reisikulud, kaasa arvatud kindlustus, vaktsineerimine, viisa ning ka elamiskulud kohapeal. Kõikide avatud positsioonide avalduste saatmise tähtaeg on 5. detsembril, mil tähistatakse rahvusvahelist vabatahtlike päeva.