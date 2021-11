Liina Põld: igal lapsel on õigus väga heale haridusele

Konverentsilt jäi kõlama, et meil on kolme sorti hariduslikku ebavõrdsust – sotsiaalmajanduslik, sooline ja keelepõhine. Milline neist on suurim probleem?

Noorte teadmiste ja oskuste uuringu PISA 2018 põhjal saame öelda, et kodune taust mõjutab õpilaste tulemusi väga vähe. Võime tõlgendada, et meie haridussüsteem suudab elimineerida kodudest tuleneva erisuse õpilaste pädevustes vähemalt põhikooli lõpus. Kuid siin tuleb arvestada seda, et meie õpilaste vanemad, eriti emad, on võrreldes paljude teiste maade õpilaste vanematega haritumad ja kultuurilembesemad, millel kindlasti on mõju meie õpilaste pädevustele. Lisaks tuleks arvestada, et Eesti ühiskond ei ole oma jõukuselt teiste arenenud riikidega samavõrra polariseerunud.

Soolises ebavõrdsuses on hea märk see, et tüdrukute ja poiste erinevus lugemises on aastate 2009 ja 2018 võrdluses Eestis oluliselt vähenenud ning nii poiste kui ka tüdrukute tulemused on oluliselt tõusnud. Viimase PISA uuringu järgi on Eesti poiste tulemus lugemises tüdrukutest maas 30,7 punkti. PISA järgi on 39 punkti võrdsustatud ühe õppeaastaga. Samas on poiste tulemused matemaatikas tüdrukute tulemustest 9 punkti võrra kõrgemad. Kuid et lugemisoskus on õppimisel üks olulisemaid pädevusi, vajab poiste kehvem lugemisoskus kindlasti tähelepanu.

Ka õppekeelepõhine erinevus on meie jaoks riigisiseselt oluline sekkumiskoht, kuigi vene õppekeelega koolide tulemused Eestis on teiste riikide muu õppekeelega koolide õpilastega võrreldes paremate tulemustega riikide hulgas. Meil on detsentraliseeritud ja võrdlemisi autonoomne haridussüsteem ning seda peetakse OECD riikide võrdluses suureks edulooks. Samas on riigi huvides, et piirkondlikud ja õppekeelega seotud erisused hariduses ei domineeriks. Igal lapsel on õigus väga heale haridusele ja tema arengu toetamisele.

Kui need kokku panna, siis kas saab öelda, et kõige hullem, mis ühe lapsega hariduse mõttes saab juhtuda, on olla vaesest ja sotsiaalselt keerulisest ning venekeelsest perest pärit poiss?

Seda kindlasti öelda ei saa. PISA põhjal ei tohi teha järeldust, et kõik venekeelsest perest pärit õpilased on madalamate tulemustega eesti emakeelega õppuritest või et kõik poisid on lugemises tüdrukutest nõrgemad. Kindlasti ei saa kõrvale jätta erinevate poolte – sotsiaalsüsteemi, kohaliku omavalitsuse, koolikultuuri, professionaalse õpetaja, perekonna – panust ebavõrdsuse vähendamisel ning küsimuses näiteks toodud last saab väga edukalt tema õpingutes nii toetada, et ta saavutab suurepärased tulemused.

Kuivõrd teid konverentsil toodud elulised näited puudutasid? Näiteks kaks äärmust – ühel pool pere, kus müüakse maha koolist laenuks saadud arvuti ja teisalt etteõpetatud lapsed eliitkoolis, kel on juba enne kooli parim stardipositsioon?

Rohkem muret teeb muidugi see esimene näide, mis nõuab kindlasti kiiret reageerimist ning lapse ja kogu perekonna abivajaduse väljaselgitamist. Kindlasti ei tohi last ja peret nende muredega üksi jätta.