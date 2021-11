Suurepäraste PISA-testi tulemuste tagant paistavad haridusliku ebavõrdsuse pikad kõrvad

Nende laste senise ebaedu taga ei ole vaimsed võimed, vaid nendest endist mitte sõltuvad ja hariduslikku ebavõrdsust põhjustavad tegurid. Brifki sõnul teeb eriti muret see, et peale aastat-paari erikoolis satuvad need lapsed vanasse mustrisse tagasi. «Mitte keegi neid ei oota ega taha. Ehkki nad on tegelikult väga toredad lapsed, kui vaid leiduks inimesi, kes annaks neile võimaluse ja panustaks neisse.»

Brifk tõdes, et õpilaste sotsiaalne taust on tugevalt seotud nende sattumisega kinnisesse kooli: valdavalt kasvatavad neid üksikemad või on nad pärit asenduskodust. «Ja neid lapsi tuleb juurde aina noorematena, isegi kümneaastaseid tahetakse saata,» sõnas Brifk, kelle sõnul ei saa olla lahendus kinniste koolide lisandumine. «Need lapsed vajavad turvalist kohta, sest praegu ei oota neid keegi tagasi.»

Eliitkoolid toodavad kihistumist

Eesti ühiskonnas ei olda varmad hariduslikku kihistumist tunnistama. Pigem armastatakse mõelda, et oleme võrdne ühiskond, kus kihistumist ei ole. Ka Eesti õpilaste väga head PISA-testide tulemused ei tõesta justkui haridusliku ebavõrdsuse olemasolu.

«See on tõsi, et nende testide seos õpilaste sotsiaalmajandusliku taustaga on väga nõrk, kuid sellest on tehtud liiga julged järeldused, sest tegelikkus on teine,» rääkis Haugas. Tema sõnul võiks pigem vaadata ülikoolide poole, kus on näha, et tudengeid, kelle sotsiaalmajanduslik taust on madal, on proportsionaalselt märksa vähem, kui on nende esindatus kogu populatsioonis, ehk teisisõnu kasinatest oludest pigem kõrgkooli ei jõuta.

Samuti on Haugase sõnul hariduses esindatud sooline ebavõrdsus, mis väljendub mitmeti: tüdrukute paremas lugemisoskuses ning poiste suuremas koolis väljalangevuses ning klassikordamises. «Tööturule jõuab see ebavõrdsus aga ümberpöördult: ülikoolis on küll rohkem naisi, aga tippjuhtide seas vähem,» märkis Haugas.

Teatud vahe haridustulemustes on siiski täheldatav ka PISA-testides: nimelt on maakoolide ja venekeelse õppekeelega koolide tulemused madalamad, ehk siis paremaid tulemusi tuleb pigem linnadest. Haugase sõnul ongi hariduslikus ebavõrdsuses oma roll ka eliitkoolidel, mis valivad välja heal järjel, haritud peredest pärit ning hästi etteõpetatud lapsed ning seda juba esimesse klassi.

«Pole ime, et sealt tulevad paremad tulemused, kuid see loob ebavõrdsust koolide lõikes,» leidis Haugas. Eliitkoolide probleemile head ja kiiret lahendust ei ole, sest elukohajärgseks kooliks muutmine tähendaks ikkagi lapsi, kelle vanemad on piisavalt jõukad ostmaks kodu kesklinna hinnatud elupiirkonda. «Keerulisem lahendus oleks, et eliitkool ei tohi ise lapsi valida vaid see õigus oleks omavalitsusel, kes teeb valiku õiglaselt välja töötatud kriteeriumite järgi,» pakkus Haugas.

Loobuda tuleks stereotüüpsest lahterdamisest