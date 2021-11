Sajandivanuseks saav Kuressaare ametikool valis välja juubelilogo

«Kuna märksõnaks oli jääda ametikoolilikuks, siis otsustasingi autentsuse säilitamiseks ainult ümarjooni kasutada. Programmi töölaual üritasin matemaatiliselt korrektselt kujundada, ruudustik oli suureks abiks. Kahe nulli ühendus sümboliseerib mõttelaadi «100 ja mis kõik on veel ees». Lisaks annab see edasi ka meie kooli tasakaalukust ning koostöövalmidust. Värvid on oma raskuse poolest võrdselt jaotatud ja harmoonias,» kirjeldas Kütt tööprotsessi ja selle tulemust.

Õpperühma juhendanud Erik Riige sõnul on õpilaste silmist näha, et neile lähevad taolised reaalse väljundiga ülesanded korda. «Kui suur organisatsioon kasutab aasta aega sinu logo, on see suur tunnustus,» leidis ta.

Juubelilogo kasutatakse aasta jooksul ametikooli veebilehel, trükistel ja muudel dokumentidel.

Alanud on ettevalmistused juubeli tähistamiseks, sh mitu projekti, kuhu õppijad on kaasatud.

Kelli Kütt: „Hetkel tegeleme Ametikool 100 ajakirjaga, mis on tohutult pikk ja arendav protsess. Arvan, et selle konkreetse tööga ongi kõige suuremad õpikohad meie eriala juures, sest niivõrd mahukas trükis nõuab trükitehnilisi teadmisi. Leian, et trükiettevalmistuse põhitõed on iga graafilise disaineri nö must-be oskus. Tööülesanded on rühma vahel võrdselt jaotatud. Kujunduse poole pealt kavatseme teha midagi totaalselt uut, silmapaistvat ja tänapäevast.“

Juubeli tähistamiseks kavandatakse erinevaid üritusi nii koolis kui ka väljaspool. 5. novembril 2022 on kavas vilistlaste kokkutulek ning õhtune juubelipidu, kuhu on oodatud nii tänased kui ka endised õppijad ja õpetajad.

Kuressaare Ametikooli eelkäija Kuressaare Ehitusinstruktorite Kool alustas tööd 6. novembril 1922.