OSKA: õppevõimaluste pakkumisel tuleb muutuda paindlikumaks

Konverentsi avanud haridus- ja teadusminister Liina Kersna küsis, mis on ühist OSKA konverentsil ja kosmosel, ning ja selgitas, et ajast aega on püütud ennustada tulevikku taevatähtede järgi, tänapäeval saab probleemi lahendada teaduspõhisemalt. «Üheks võimaluseks on Kutsekoja koostatud OSKA raportid, mis aitavad prognooside Eesti majanduse arenguks vajalike tööjõu- ja oskuste vajadust lähimaks kümneks aastaks.»

Ka Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas pidas trendide kaardistamist oluliseks, et mõista, milline võib tulevik olla ning saaksime muutusteks valmistuda, mitte järgi lohiseda.

Aas tõdes, et praegu elatakse suurte muutuste keskkonnas. «Oleme läbi tegemas digipööret, rohepööret, innovatsioonipööret, meil toimuvad suured demograafilised ja geopoliitilised nihked, muutused väärtusmaailmas. Loomulikult mõjutavad kõik need megatrendid Eesti ühiskonda, Eesti riigi toimimist, meie majandust ja tööturgu,» nentis Aas.

Ta tõi välja, et Eesti rahvastiku vähenemine on peatunud tänu positiivsele tagasirändele. Siiski on tööealine elanikkond vähenemas ja see toimub väga kiirelt. 1990. aastate madala sündimuse tagajärjel om Eesti olukorras, kus kaob igal aastal tööturult 6000 inimest.

Aas märkis, et Eesti on väikse turuga, vananeva ja kalli tööjõuga riik, mis muuhulgas on senini üsna skeptiliselt suhtunud välistööjõu kaasamisse. «Selline riik saab jõukaks ainult siis, kui oleme oluliselt nutikamad ja paremate oskustega kui meie konkurendid, teised riigid meie regioonis. Aga kas me ikka oleme?» küsis Aas. «Kuidas lahendada seda ülikeerulist valemit, kus meil on kahanev tööinimeste arv ja samal ajal me vajame radikaalselt teistsuguseid oskusi?».

Praegune olukord on ka teistele riikidele uus, mistõttu ei ole lahendust kellegi käest küsida, vaid igaüks peab selle ise leidma. «See on võimalik, kui meil on maailma parim haridussüsteem ja seda kõikidel haridustasemetel. Peame õpetama õigeid asju, tegema seda väga süsteemselt ja targalt,» toonitas Aas hariduse olulisust Eestile.

Vaja on valmidust ümberõppeks

Töö- ja haridusvaldkonna tuleviku üle arutlenud panelistid tõdesid, et prognoosimine ei ole täppisteadus – seda, mis suunas trendid pöörata võivad, ei saa alati ette näha. Seetõttu on oluliseks märksõnaks paindlikkus. Demograafiliste muutuste tulemusena peavad inimesed tulevikus kõrgema eani tööl käima ning karjääri jooksul kolm-neli korda ümber õppima. See on väljakutse nii inimestele endile, tööandjatele kui ka täiend- ja ümberõppe korraldusele. Aina enam vajavad inimesed väikemaid õpiampse, õppekavad peavad muutuma dünaamilisemaks ning neid tuleb sagedamini kaasajastada.

Uue oskusena peaksid tänased õpilased koolis omandama programmeerimiskeele, et tulla toime töömaailmas, kus aina rohkem on vaja digioskusi ning toimetada masinatega.