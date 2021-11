Noored töövarjutavad tänavu nii päriselus kui veebi kaudu

Ametlik töövarjupäev tähistab sellel aastal ka ümmargust sünnipäeva, kuna Junior Achievement Eesti on päeva korraldamas juba 25. korda. Tagasi Kooli lehel on ennast üles andnud sajad ettevõtted ja töölised ning veel on võimalus õpilastel endale nende põnevate elukutsete seast meelepärast leida.

«Nagu ka eelmisel aastal, siis ka nüüd on viiruse tõttu huvi töövarjutamise vastu varasemast natuke väiksem, aga samas on tore, et uute võimalustega on siiski kaasa tuldud. Kus vähegi võimalik, saadakse kokku päriselt, aga paljud varjutamised toimuvad veebi vahendusel,» selgitas JA Eesti direktor Kersti Loor.