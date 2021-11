Riik meelitab Brüsselis õppivaid Eesti noori kodumaal õppeteed jätkama

«Brüsselis õppivad noored võiks kaaluda pärast siinse keskkooli lõpetamist Eestis õppimist,» kommenteeris Eero Loonurm. «Eesti kõrgharidus on viimase kümne aasta jooksul arenenud väga suurel kiirusel. Tahame tutvustada Eestis õppimise võimalusi, et tuleviku otsuse tegemise protsess Eesti kasuks oleks lihtsam. Kui ei ole sobivat eestikeelset õppekava, siis on Eestis võimalik valida enam kui 100 väga heal tasemel ingliskeelse õppekava vahel.»

«Me räägime kõige olulisemast, mis puudutab Eestis õppimist. Kuidas kandideerida välismaal saadud keskharidusega Eesti õppeasutusse? Kust leida infot õpetatavate erialade ja õppekavade kohta? Milliseid eksameid on vaja sooritada sisseastumisel? Just need on väike osa küsimustest, millele leiame üheskoos vastuse,» lisas Ülle Kurvits.