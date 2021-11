Ühtse Eesti kooli sündi pidurdab kasin keeleoskus ja saadavad hirmud

Aastas lisandub üle tuhande muukeelse lapse

Eesti keelest erineva kodukeelega vanemad panevad juba praegu oma lapsi üha meelsamini eesti õppekeelega kooli. Ministeeriumi andmetel võib see number olla aastas 800–1200 lapse vahel. Sellele valikule lisanduvad vene õppekeelega koolide varajased keelekümblused ja erinevad keeleõppeprogrammid. «Muutused toimuvad niikuinii,» tõdes Dubolazov ja rõhutas, et eri kultuuri ja taustaga lapsed on rikkus, nad on klassides juba olemas ja neid oleks vaja nüüd nutikamalt õppetegevusse rakendada. Uju või upu meetodi asemel kasutatakse Dubolazovi kinnitusel aga toetavamaid võtteid. Uue aasta alguses toimub eesti õppekeelega koolidele pilootkoolitus, kuidas õpetada edukalt klassis, kus on rohkem muukeelseid õpilasi. Septembrist toetab riik lisarahaga neid eesti õppekeelega põhikoole, kus on muu emakeelega õpilasi vähemalt kümme protsenti. Toetust saab kasutada selleks, et jagada klasse vajadusel väiksemateks rühmadeks ja pakkuda neile õpilastele lisatunde ja õpiabi eesti keele õppeks. Sel sügisel saab seda toetust summas 493 000 eurot 23 kooli, kus on kokku 1500 sihtrühma kuuluvat last. Eesti keelest erineva kodukeelega õpilasi õpib eesti õppekeelega koolides üle viie tuhande. Tagasisidet, kuidas ja kui tulemuslikult raha kasutati, ootab ministeerium koolidelt tuleval kevadel.

Eestikeelse hariduse tegevuskava töörühma liige Ann Leppiman lisas: «Oluline roll keeleõppe puhul on ka koolijuhil ja tema hoiakutel. Kindlasti tuleb pöörata sellele aspektile tänasest rohkem tähelepanu». Ta pakkus võimalusena heade praktikate ja näidete jagamist koolide vahel. Eestis toimub igal aastal eesti keele kui teise keele konverents, kus selliseid kogemusi, aga ka tõenduspõhiseid uuringuid keeleõppest jagatakse. «Nüüd tuleb mõelda, kuidas jõuda ka selle sihtgrupini, kellel tegelikult seda teadmist kõige enam vaja läheb,» sõnas Leppiman.

Eesmärk ei ole teha venelastest eestlasi

Üks teravamaid ühtse kooli idee vastaseid on MTÜ Eesti kool on eesti keele kodu, kuhu kuulub ka näiteks Tallinna ülikooli kasvatusteaduste dotsent Tiiu Kuurme. Läinud kuul esitas ühing omad ettepanekud ühtse kooli asjus ministeeriumile, märkides muuhulgas, et ühtne Eesti kool toob sisuliselt kaasa vene-eesti segakooli, kus oma kultuurikeskkonnas ei saa õppida ei eestlased ega venelased. Seetõttu tuleks nende ettepanekul vii eesti keel Vene kooli, mitte vene õpilased Eesti kooli ja kehtestada piirmäär, et lasteaias ja koolis ei oleks muukeelseid lapsi rühmas või klassis üle kümne protsendi.

Dubolazovi hinnangul ei tohiks takerduda kindlatesse numbritesse, sest klassi töörütm ja õpikeskkond ei sõltu vaid sellest, kas seal on üks-kaks või neli-viis muu emakeelega last. «Loeb see, kas lapsel on muid erivajadusi, milline on tema pere tugi, kui motiveeritud on õpilane ja veel paljud muud näitajad,» ei saa Dubolazovi sõnul taandada klassi dünaamikat vaid keeleküsimusele.