TLÜ ei ava sügisest infoteaduse eriala ja kolme magistriõppekava

Tallinna Ülikooli senat kinnitas esmaspäevasel istungil, millised õppekavad ülikool 2022/2023. õppeaastal avab. Senat otsustas istungil, et ülikool avab vastuvõtuks 45 kõrghariduse esimese ja 61 teise astme õppekava. Kokku avab ülikool järgmisel õppeaastal vastuvõtuks rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, integreeritud -ja magistriõppes 106 õppekava.

Ülikool lähtub igal aastal vastuvõtu avamisel riiklikest ootustest, sise- ja välishindamise tulemustest, erinevate osapoolte (näiteks tööandjad, üliõpilased, vilistlased) ootustest ja haridussektori muudatustest maailmas. Lisaks sõltub otsus ülikooli rahalistest võimalustest.

2022. aastal taasavatakse vastuvõtt koreograafia bakalaureuse õppekavale, filmikunsti rakenduskõrghariduse õppekavale, linnakorralduse magistriõppele, nüüdismeedia magistriõppekavale, samuti telemoodulile ja suulise tõlke magistriõppekavale.

2022. aastal ei avata vastuvõttu infoteaduste bakalaureuse, koreograafia magistriõppe, rekreatsioonikorralduse magistriõppe ja keskkonnakorralduse magistriõppe õppekaval.

Vaatamata sellele, et ülikool jätab tuleval aastal infoteaduse bakaulaureuseõppe vastuvõtu vahele, väärtustab ülikool infokirjaoskuse ja kultuuriteadlikkuse arendamist ning peab raamatukogusid oma olulisteks koostööpartneriteks. Eestis on aga jaotatud ülikoolide vahel vastutusvaldkonnad ning ehkki Tallinna Ülikool on mitmel korral taotlenud infoteadust ülikooli üheks vastutusvaldkonnaks, siis ei ole haridus- ja teadusministeerium seda rahuldanud.

Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks ütles, et ülikoolil on hea meel näha, et ka Eesti raamatukoguhoidjad ja nende juhid jagavad ülikooli muret infoteaduste eriala tuleviku üle. «Olukorras, kus kõrgharidus on alarahastatud, on ülikool sunnitud väga hoolikalt vaatama, millisel aastal mis õppekavadel vastuvõtt avada,» ütles Saks.

Ta lisas, et hiljuti on ka rektorite nõukogu juhtinud tähelepanu sellele, et kõrghariduse jätkuva alarahastamise korral on ülikoolid sunnitud astuma samme, mis vähendavad kõrghariduse kättesaadavust Eesti ühiskonna jaoks olulistel õppekavadel.