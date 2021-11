Isamaa pole rahul haridusse panustamisega riigieelarves

Isamaa fraktsioon on muudatusettepanekuid tehes pidanud silmas vajadust eraldada nii rahaline ressurss kui töötada välja lahenduste pakett selleks, et tagada õpetajate järelkasv ja hoida ära haridusvaldkonda üha tõsisemalt ähvardav kriis. Isamaa fraktsiooni poolt pakutu on üks osa võimalikest lahendustest, millele on avaldanud toetust nii koolid kui ka haridus- ja teadusministeerium ise.

Samuti vajab laiapindset poliitilist kokkulepet ka Eesti kõrghariduse tulevik. Isamaa fraktsiooni on teinud ka muudatusettepaneku suurendamaks kõrghariduse rahastamist 2022. aastal 20 miljoni euro võrra. Kõrghariduse tegevustoetuseks avalik-õiguslikele ülikoolidele ja ministeeriumi hallatavatele rakenduskõrgkoolidele on planeeritud 162 miljonit eurot. Kuigi kõrghariduskulud on Eestis viimase kümnendi jooksul kasvanud, on see kasv jäänud alla SKT kasvule. Kõrghariduse alarahastamine on probleem, mis seab ohtu Eesti kõrghariduse pikaajalise kvaliteedi.