PÖFF alustab filmihariduse programmiga

Tallinnas kohapeal toimuvatele auhinnatud tipptegijate loengutele ja töötubadele lisanduvad aasta jooksul tunnustatud mentorite veebikursused, millest on oodatud osa saama ka Eesti režissöörid, stsenaristid, näitlejad, filmimuusika heliloojad, filmikunstnikud jpt.

Black Nights Discovery Campuse juhi Triin Trambergi sõnul on programmi eesmärk anda filmimaailma professionaalidele ja filmimaailmast huvitatutele võimalus töötubade, meistriklasside ja teiste sündmuste kaudu saada uusi teadmisi, avastada tulevikutegijaid ja ka iseend, seda nii Tallinnas kui ka üle veebi. Programmi siht on viia omavahel kokku stsenaristid produtsentide ja režissööridega, tutvustada filmikunstnikele uusi näitlejaid, kes nii-öelda annavad elu filmitegelastele, ning julgustada noori filmikriitikuid. “Nädala jooksul toob programm Tallinnasse kokku mitmeid valdkonna tunnustatud professionaalne, kelle loengutest ja meistriklassidest võiks inspiratsiooni, teadmisi ja uusi kontakte saada ka Eesti filmitegijad,” lisas Tramberg.

Black Nights Discovery Campus koosneb viiest alaprogrammist. Filmimuusikale keskenduv Music Meets Film toimub sel aastal juba kümnendat korda ning kannab alapealkirja “Musical Perspective of Meaning and Symbolism in Film”. Teiste seas jagavad kolm päeva vältaval sündmusel oma kogemusi kahekordne BAFTA-võitja režissöör ja produtsent Mike Newell, filmioperaator Alari Kivilo, dokumentalist Andrey A. Tarkovsky, režissöör Nina Degraeve ja palju teised. Lisaks annab Music Meets Film esmakordselt välja eriauhinna noorele andekale heliloojale, konkursil saab osaleda reedeni.