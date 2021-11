Liina Kersna: setokeelne lasteaiarühm on hea näide omakandi kultuuri ja keele edendamisest

Minister märkis, et esmakordselt on Setomaa lastel võimalik õppida kohalikus murdekeeles. «On ka teisi lasteaiarühmi, kus iga nädal toimuvad pärimuskultuuri tunnid, kuid nii, et õpe ongi ainult kohalikus murdes – see on midagi ainulaadset ja esmakordset. Teie algatus on heaks eeskujuks ka teistele kogukondadele, et teha julgeid otsuseid oma kodukoha kultuuri ja keele edendamiseks,» ütles Kersna ning kiitis lasteaeda ka õuesõppe eest. «Eriti praegusel viiruste leviku ajal on värske õhk hea võimalus end haiguse eest kaitsta ning hoida nii oma kogukonnaliikmete tervist. Õuesõpe on üks nüüdisaegse õpikäsituse lähenemistest ja mida rohkem meil selles valdkonnas kogemusi tekib, seda tähenduslikumaks saame koos muuta oma laste lapsepõlve.»