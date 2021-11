UURING ⟩ Koolijuhtide suhtumine kaasavasse haridusse on seinast seina

Uuringu viis läbi Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi kaasava hariduse töörühm ja küsitleti 302 koolijuhti. Töörühma liikme Margus Pedaste sõnul oli koolijuhtide hoiakute uurimise üheks ajendiks Eestis laialt levinud seisukoht, et kaasava hariduse rakendamine ei ole võimalik, sest meil ei ole piisavalt tugispetsialiste. «Samas oleme kolleegidega teisi riike, näiteks Norrat, Uus-Meremaad ja Kanadat, külastades näinud, et õpetajad võtavad ka tugispetsialistide puudumisel suurema vastutuse kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks ja enese arendamiseks,» rääkis Pedaste. «Teame ka, et püsivad muutused käitumises saavad sageli alguse just hoiakute muutumisest ning visiooni ja hoiakute kujundamisel on koolijuhtidel organisatsioonis võtmeroll,» selgitas ta.

Uuringuks valmistudes oli peamine hüpotees, et koolijuhtide suhtumist kaasavasse haridusse saab prognoosida selle põhjal, milline on nende visioon sellest ja kui heaks nad peavad olemasolevaid toetussüsteeme. Mida aga ei osatud Pedaste sõnul oletada, oli see, kumb neist on tähtsam ja millest veel võiks oleneda positiivne hoiak. Seda, kuivõrd mõjutab kogu koolipere suhtumist kaasavasse haridusse koolijuhi hoiak, uuringus ei puudutatud. «Samas näitavad varasemad uuringud Eesti kohta seda, et koolikultuur oleneb väga palju koolijuhist,» on seos Pedaste hinnangul olemas.

Suurem teadlikkus muudab negatiivsemaks

Uuringu tulemusena oli võimalik jaotada koolijuhtide hoiakud kolmeks: visiooniga seonduvad hoiakud olid koolijuhtidel pigem positiivsed; kaasava hariduse praktikatega seonduvad hoiakud kahe vahel, ehk pigem neutraalsed; tugevalt negatiivsed hoiakud olid aga seotud kaasava hariduse rakendamiseks vajaliku toega, ehk nii inimeste kui muude ressursside olemasoluga.

Uurimisrühma liikme Äli Leijeni sõnul näitas uuring üllatuslikult, et praegu on erikoolide juhtidel ja rohkem koolitusi läbinud koolijuhtidel pigem negatiivsem hoiak kaasava hariduse praktikate suhtes. Miks see nii on, seda uuringus ei käsitletud, see tuleks välja selgitada uute uuringutega. «Igal juhul on see edasist uurimist vajav leid, sest kui põhjus oleks teada, saaks koolituste sisu või metoodikat muuta ning erikoolide ja tavakoolide juhtide vahelist koostööd tõhustada,» tõdes Leijen ja pakkus ühe võimaliku selgitusena, et suurem teadlikkus muudab hinnangu realistlikumaks kuid paraku ka negatiivsemaks.

Ta lisas, et erivajadustega õppijate toetamise koolitused on seni keskendunud rohkem õppijate mõistmisele ja paremale toetamisele ning vähem kaasava hariduse ja kaasava pedagoogika mõistmisele ja väärtustamisele. «Praegu püüamegi täienduskoolitustes tegeleda mõlema küljega, keskendume meeskonnatööle, visioonile, aga ka erinevatele metoodikatele. Ehk aitab see kujundada positiivsemat hoiakut kaasava hariduse suhtes,» sõnas Leijen.