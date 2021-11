Kiirtestimine koolides on tuvastanud üle 1500 nakatunud õpilase

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul jätkub kiirtestimine koolides vähemalt veebruarini. «Edasine sõltub sellest, kuidas viirus levib,» selgitas ta. «Soovitame nüüd testida kaks korda nädalas ja keskenduda neile, kes on vaktsineerimata või ei ole haigust läbi põdenud. Kui koolijuht peab kooli või piirkonna epidemioloogilisest olukorrast tulenevalt vajalikuks, siis võib testimist jätkata ka nii nagu seni – testida koolipere liikmeid kolm korda nädalas.»

Viimased kaks nädalat on haridus- ja teadusministeeriumi eestvedamisel toimunud õpilaste, õpetajate ja koolitöötajate kiirtestimine. Koolide hulgas läbi viidud küsitluse tulemustest selgus, et kiirtestimimine on aidanud avastada võimalikke nakatunuid ning vähendada seega viiruse levikut koolides.

Küsitlusele vastanud koolides said teise testimisnädala jooksul 104 976 testitud õpilasest positiivse kiirtesti tulemuse 584, mis on 338 võrra vähem kui eelmisel nädalal. Testimise esimesel nädal testiti 104 898 õpilast ja positiivse kiirtesti andsid neist 922. Koolitöötajatest sai eelmisel nädalal positiivse kiirtesti tulemuse 20 756 testitust 90, mida on 27 võrra vähem kui nädal enne seda, kui testiti 21 877 koolitöötajat. Kokku on kahe nädala jooksul positiivse kiirtesti tulemuse saanud 1506 õpilast ja 207 töötajat.

Ühtegi positiivset õpilaste testi ei leitud 241 koolis, esimesel testimise nädalal polnud ühtegi positiivset testi 212 koolis.

Liina Kersna sõnul on koolid testimise korraldamisega hästi toime tulnud. «Kaks nädalat testimist on selja taga ja paljudel koolidel on välja kujunenud praktika, kui sageli, kus ning mil viisil on kiirtestimist õppeasutuse eripära arvestades mõistlik korraldada,» ütles minister. «Viiruse levik on Eestis jätkuvalt suur. Soovin, et koolid oleksid avatud võimalikult turvaliselt. See nõuab meie ühist pingutust. Kui mõnes piirkonnas või koolis on vaja viiruse leviku takistamiseks korraldada lühiajaliselt distantsõpet, siis sellise otsuse saab teha koolijuht koostöös terviseametiga.»

Ministeeriumi poolt üldhariduskoolide seas läbi viidud küsitluse tulemusel selgus, et kõige vähem toimus eelmisel nädalal testimisi Ida-Virumaal ja Viljandimaal. Suurim testitud õpilaste osakaal oli aga Raplamaa, Saaremaa ja Tartumaa koolides. Keskmine testitute osakaal ei ole esimese testimisnädalaga võrreldes muutunud.

Pooltes koolides toimub õpilaste kiirtestimine koolis, 23 protsenti vastanud koolidest on saatnud testid õpilastele koju ja 27 protdendi koolide puhul toimub testimine nii koolis kui ka kodus. Keskmiselt testisid end üldhariduskoolides 78 protsenti kõigist õpilastest ja 88 protsenti töötajatest.

Testimisest keeldunuid oli koolides keskmiselt seitse protsenti õpilastest, mida on pisut vähem kui esimesel testimise nädalal, kui see näitaja oli kaheksa protsenti. 76 koolis ei keeldunud testimisest ükski õpilane, enam kui kolmandik õpilastest on testimisest keeldunud üheksas vastanud koolis.