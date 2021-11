Koolidele kiirtestide pakkumisest on huvitatud 12 firmat

Raamlepingu hind on 2,37 miljonit, mis teeb ühe testi hinna erakordselt odavaks: 0,5-0,6 eurot. Mäletatavasti oli Selfdiagnosticsiga sõlmitud lepingu puhul üks küsitavustest just see, et kahe miljoni testi ostuks kulus viis miljonit eurot ehk tüki hind oli ligikaudu 2,5 eurot. Nüüdne tükihind - kaugelt alla euro - on aga paljude ettevõtete hinnangul ebarealistlik.