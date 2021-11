Ülikoolide uus koostööprogramm suunab õpilasi tootearenduse valdkonda

TalTech ja EKA kutsuvad appi üldhariduskoolide õpetajaid, kes kaasaksid oma kooli andekaid õpilasi loodud koolitusprogrammi. «Tuleviku insener-disainer» on uudne projekt, kus õpingute käigus saavad noored põhjaliku ülevaate inseneri ja disaineri elukutsest. Koos juhendajatega otsivad noored vastuseid küsimustele, milleks on need elukutsed vajalikud, mis on nende rollid ning kuidas insenerid ja disainerid oma tootearenduses üksteist täiendavad. TalTech ja EKA ühendavad selles projektis inseneriteadmised ja -oskused loovuse, tähenduse ja kasutajakesksusega. Projekti laiem teema on kliimamuutused ning nende mõju ühiskonnale.