Terviseamet hakkab koolidele jagama infot nakatunud õpilaste kohta

Kehtiva korra kohaselt annab terviseamet koolidele ja lasteaedadele üksnes info, et teatud klassis või rühmas on positiivse testitulemuse saanud inimene. Kuna nakatunu isik pole teada, ei ole koolil praegu ka võimalik välja selgitada temaga kokku puutunud inimesi. Ainus võimalus on loota, et nakatunu või tema seaduslik esindaja edastab ise koolile vastava informatsiooni.