Tallinnas sõidutab õpilasi kolm uhiuut koolibussi

Tavapärasel kooliajal sõidab koolibuss pealinnas kolmel liinil: Viimsi keskus – Balti jaam, Tammneeme – Balti jaam ja Tiskre – Balti jaam. «See tagab tiheda asustusega äärelinnadest mugava ja kiire ühenduse kesklinnaga, kus paljud õpilased käivad koolis või huviringis. Peale selle saavad koolid busse tellida ka näiteks õpilaste laagritesse viimiseks või ekskursioonidele sõiduks,» rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Koolibussi kasutamine on õpi­lastele tasuta, selleks peavad nad bussi sisenemisel näitama juhile oma õpilaspiletit. «Koolibuss on ka turvaline, sest teisi sõit­jaid sinna ei lasta. Kuid lisaks kõigele oli meile oluline veel see, et koolibussid oleksid vahva välimusega ning vastaksid õpilaste soovidele,“ lisas Belobrovtsev.

Abilinnapea Andrei Novikov leidis, et Tallinna koolibusside näol on tegemist Eesti kõige kaasaegsemalte ja turvalisemate koolibussidega – need vastavad kõikidele turvanõuetele ning tagavad liikumisvõimaluse ja ratastooliga sõitjatele. «Kõik kolm bussi on varustatud invatõstukiga ja igasse bussi on lisaks tavareisijatele turvaliselt võimalik paigutada ka kaks ratastoolis reisijat. TLT koolibusside istmed on varustatud kolme punkti turvavöödega. Lisaks oleme koolibussi juhtideks valinud bussijuhid, kellel on pikaaegne kogemus tellimusvedudega ja lastegruppide sõidutamisega,» selgitas Novikov.