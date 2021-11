Põhjanaabrite õpetajad kurdavad täielikku läbipõlemist

Romaanide «Nelja tee rist» ja «Peraküla» autor Kinnunen kirjutas nädalavahetusel Twitteri postituses, et on kurnatuse tõttu haiguslehel. HS vahendas, et postitusest sai alguse avalik debatt ja mitmed ajalehega vestelnud õpetajad nõustusid Kinnuneniga ning ütlesid endid samuti tundvat tohutut väsimust. Ajalehe teatel põhjustavad õpetajate üleväsimust pandeemiast tingitud hübriidõpe, suured klassid ning sel sügisel Soomes kehtima hakanud uus õppekava, mis pikendas koolikohustusliku ea 18. eluaastani ning millega kaasnesid veel mitmed reformid gümnaasiumiõppes.

Gümnaasiumiõpetajad avaldasid ajalehele, et nad peavad reformi ideid õigeteks, kuid kõik toimus liiga kiiresti ja järsku ning seda niigi keerulises pandeemiaolukorras. Õpetajad kurtsid, et kiirustamise märke on näha ka õppekavades ja -materjalides, mis muudab nende töö veelgi keerulisemaks. Samuti on õpetajate töömahtu kasvatunud muudatus, mis näeb ette, et lugemishäirediagnoosi saanud õpilasele antakse eksamil lisaaega või vaikne ruum eksami sooritamiseks. Varem oli tavaline saada punktihüvitist.