Aasta ettevõtlikud õpetajad: laske lastel vigu teha ja vastutada, ainult nii nad õpivadki

Kui vanalt on laps valmis vastutust võtma ja ennast juhtima, olema algatusvõimeline, leidma probleemidele lahendusi ja neid ellu viima ning kuidas seda toetada?

Margit Luts: Esimeses klassis vahel juhtub, et õpilane ütleb koju ununenud õppevahendi kohta, et ema ei pannud seda kaasa. Kui vanemad ja õpetajad lasevad lapsel ise oma eksimused ära eksida, siis tekib ka kohusetunne ja arusaamine selmet: «Küll keegi üle vaatab ja mu asjad kaasa pakib.» Hea on tunnis koos teistega oma head ja vead leida. Õpitakse nii heast kogemusest kui ka eksimusest ja ka sellest, et vead pole jäävad, nendega saab midagi ette võtta. Enda eksimusi avastades kujuneb arusaam, miks neid tekib. Kuid eesmärk ei saa olla kartus vigade ees, vaid ikka eesmärgi saavutamine. Koolis soovib õpetaja, et igaüks tegutseb ise ning ka koos kaaslastega. Me õpime, kuidas ülesanded üles märkida, neid teistega jagada, õppida ja kontrollida. Tore, kui õpilane sosistab: «Tead, ma täna oma tööd näidata ei taha, sest teiste omi vaadates tundub, et ma saaksin ka palju paremini.» Või kui neljandik õngitseb ja saadab õhtul enne referaadi esitamise tähtaega meili küsimusega: «Kas on tõsi, et referaadi sisu võib teha arvutis?»

Vastutuse võtmist ja enesejuhtimise õppimist alustatakse esimeses klassis. Õpilast, kes tähtaegadest kinni ei pea, ei soovi teised oma meeskonda ning peab läbi elama tunde, et teda rühma ei taheta. Alguses arvavad sellised tegelased, et küll õpetaja asjad paika paneb, kuid kui päästerõngaks on ainult soovitus, et seekord pead sa üksi hakkama saama, siis paneb olukord järele mõtlema ja järgmisel korral vastutustundlikumalt tegutsema.

Aasta ettevõtlik õpetaja 2021 Kristi Luik. FOTO: Erakogu

Kristi Luik: Lapsed on erinevad ja seega see vastutus tuleb ka erinevas eas. Algatusvõime algab juba lasteaias ja seega eelkoolieas, siin on suur tugi ning vastutus ka lapsevanemal. Kas laseme kahesel ise kingapaelu pusida, sest ta ju väga ise tahab või teeme selle kiirelt nende eest ära, sest ei viitsi ju oodata, aeg läheb. Sama on ka probleemide lahendamisega, kas laseme algul ise lapsel leida lahenduse või otsustame tema eest, muidugi arvestades lapse vanust ja probleemi olemust. Ma arvan, et alati tuleks anda lapsele pisut keerukamaid ülesandeid. Kui kõik on liiga lihtne ja tulemuseni jõutakse ruttu, siis huvi ju kaob, pigem las pusib. Tuleb teha asju koos lapsega, samas selgitada, miks me midagi teeme, tunnustada, sest tunnustust soovib igas vanuses inimene.