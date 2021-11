Uus seadus: koolidesse tervislik toit ja tätoveerimiskeeld alla 18-aastastele

Samuti keelatakse eelnõu kohaselt alla 18-aastastele solaariumi- ja tätoveerimisteenuse osutamine ning ajakohastatakse teistelegi ilu- ja isikuteenustele kehtivaid nõudeid. Solaarium kuulub Maailma Terviseorganisatsiooni WHO hinnangul esimese grupi kantserogeenide hulka, mis tähendab, et selle seos vähki haigestumisega on teaduslikult tõestatud. Ka tätoveerimisega on seotud mitmed terviseohud, mis tulenevad selle käigus kasutatavatest värvainetest.