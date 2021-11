HTM uurib koolides koduõppe rakendamise põhjendatust

Tallinna munitsipaalkoolides on praegu 4. kuni 8. klasside õpilased distantsõppel ning järgmisest nädalast hakkavad koolid ise otsustama, milliseid klasse on vaja kaugõppel hoida.

«Mida me kohe kindlasti ei poolda, on lausaline distantsõppele minek, ilma et see oleks epidemioloogiliselt põhjendatud. Kindlasti on ka Tallinnas koole, kus teatud vanusegruppides on probleeme, aga selle otsuse peaks kooskõlastama tervisametiga ja siis vastu võtma,» ütles Kadastik.