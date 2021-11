Tallinnas koduõppel olnud klassid pääsevad kooli tagasi

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart selgitas, et kui seni oli kindlalt paika pandud, et distantsõppel on vaid 4. -8. klassi õpilased, siis edaspidi kodus viibivad klassid roteeruvad.

«Ja kuigi see otsus võeti vastu veel järgnevaks kaheks nädalaks, on edaspidi üks klassiaste korraga koduõppel maksimaalselt nädala,» ütles Kõlvart, lisades, et koolides on väga palju omapärasid. «Mõnes koolis on juba terve klass viiruse läbipõdenud, teises koolis on terve klass vaktsineeritud. Seega ei saa otsus enam käsitleda konkreetset vanuserühma. Samas on hajutamine jätkuvalt vajalik,» selgitas Kõlvart.