Brigaad käib Tallinnas õpetajatele tõhustusdoose tegemas nende töökohtades

Esimese paari päeva jooksul, kui Tallinn hakkas pakkuma õpetajatele tõhustusdoose, pani end kirja ligi 1300 koolitöötajat ja neile on suures osas juba ka ring peale tehtud, rääkis Öpik kolmapäeval linnavalitsuse pressikonverentsil.

Ta lisas, et töö selles vallas jätkub, sest järjest tuleb juurde neid haridustöötajaid, kellel on viimasest süstist möödas kuus kuud ja kellel on kaitse viiruse vastu nõrgenenud.