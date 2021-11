Läti haridusvallas on vaktsineeritud 89 protsenti töötajaid

Koolieelsetes lasteasutustes on vaktsineeritud 87 protsenti töötajaid, mis on niisamuti protsendipunkti võrra rohkem kui nädal tagasi.

Üldharidusasutustes on vahtsineeritute hulk jõudnud 90 protsendini, kõrghariduses 91 protsendini. Minister lisas, et kehtivad COVID-sertifikaadid on olemas 93 protsendil haridustöötajatest.