EKA ja TalTech on alustamas ühist koolitusprogrammi

Tuleviku insener-disainer (TID) on uudne ja ainulaadne õppeprogramm, mille laiem teema on kliimamuutused ning nende mõju ühiskonnale. Programmi käigus saavad noored põhjaliku ülevaate inseneri ja disaineri elukutsest. Koos juhendajatega leitakse vastused küsimustele, milleks on need ametid vajalikud, millised on nende tööpõhimõtted ning kuidas nad oma töödes/tootearenduses üksteist täiendavad. TalTech ja EKA ühendavad selles projektis inseneriteadmised ja -oskused loovuse, tähenduse ja kasutajakesksusega.