TEADUSSEMINAR ⟩ Eesti tööturg on pidevas muutuses

Teadusseminaril antakse ülevaade mõningatest olulistest suundumustest Eesti tööturul, keskendudes eelkõige uutele töötamise vormidele ja töö muutunud olemusele. Fookuses on seejuures platvormitöö, mida RASI PLUS projekti tiim on viimastel aastatel uurinud. Muuhulgas otsivad Tallinna ülikooli sotsioloogid vastuseid küsimustele, mida tähendab olla Uberi või Bolti juht, kes peab ise vastutama nii oma töötingimuste, sotsiaalkaitse kui ka oskuste arendamise eest, ning kuidas Airbnb kaudu oma eluaset üürivad inimesed navigeerivad platvormi nõudmiste, külalislahkuse pakkumise ja koduloome vahel, ise seda sageli üldse mitte tööna nähes.