Mulgimaa märdiema õpetab lasteaialastele mardilaule ja -mänge

«Mul on lastele ka mõned küsimused, näiteks, kes on peni ja mitu kihelkonda on mulgimaal ja need vastused on neile hästi teada,» kiitis Laande lisades, et kihelkondade arvu näitamiseks ajavad lapsed kiiresti ühe käe kõik sõrmed püsti, sest nii on neile pisikesest peale õpetatud.

Laande sõnul ei erinenud mulkide mängud ja laulud, mida mardid vanal ajal esitasid, teiste Eesti piirkondade omadest, kuid mulgipärasust lisabki neile just keel. Nii saab hingesantidest – ka martidel ja kadridel on tihe side hingede ja teispoolsusega – rääkida nonnimängu mängides, kus lauldakse: nonnid tulevad kaugelt, aidii, aidaa. Laande selgitas, et nonn on üks hing, kes otsib sõpru ja selles mängus saab kõiki lapsi nimepidi nimetada. Kuid samahästi sobivad Laande kinnitusel mardi ajal mängimiseks ükskõik, millised mängud. Ta julgustas just täiskasvanuid koos lastega marti jooksma, sest vanasti oligi mardi- ja kadrisandiks käimine just täiskasvanute meelelahutus ning kui muud mängu pähe ei tule, sobib sissekutsunud pererahvaga mängida kasvõi mängu «Kes aias?», eriti kui see muuta mulgipäraseks versiooniks ja laulda: «Kes aian, kes aian, mesimumm on aian» ja «Kes on sinu sõbrake, seda säe sõõrisse!».