Erivajadusega tudeng ei tohiks olla ebatavaline nähtus

Eestis on kõigil õigus haridusele ning akadeemiliselt võimekatel ka õigus kõrgharidusele, kuid see õigus võib teinekord takerduda eluliste probleemide taha. Näiteks, kuidas teeb eksamit inimene, kes ei näe või kuidas räägib seminaris kaasa autismispektri häirega inimene, kes pole veel õppinud teisi inimesi ja nende näoilmeid lugema? Nende inimeste ühiseks nimetajaks on erivajadusega tudengid, kel igaühel on oma spetsiifilised ja unikaalsed eripärad, mis eristavad neid õppuritest üldhariduses või tööturul. Kõrgkoolide erivajadusega tudengite nõustajad puutuvad nende teemadega kokku iga päev, kuid laiem avalikkus teab sellest võrdlemisi vähe.

Teema avamiseks tuleb alustada definitsioonidest ning mõelda selgeks, mis on puue ja mis on erivajadus. Puude definitsioon tuleneb puuetega inimeste õiguste konventsioonist, mille järgi puue on «pikaajaline füüsiline, vaimne, intellektuaalne või meeleline kahjustus, mis võib… tõkestada… osalemist ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel».

Ühtne määratlus sellele, mis on erivajadus, on Eestis puudu. Üldiselt mõistetakse erivajadusega tudengi nimetuse all inimest, kes on piisavalt võimekas, et kõrgkoolis õppida, kuid siiski tingituna tervislikust seisundist, psüühilisest iseärasusest või füüsilise kehaga seotud eripäradest tulenevalt on tema jaoks vaja teha muudatusi või kohandusi õppetöös. Samuti on arvatud, et erivajaduse asemel peaks kasutama sõna lisavajadus, mistõttu kohtab seda sõna mõnikord erivajaduse termini asemel.

Killustatud toetussüsteem vajaks suuremat selgust

Eesti põhiseadus ütleb, et «... puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all», seega on just riigil ja kohalikul omavalitsusel erivajadusega tudengi toetamisel oma roll. Peamiselt väljendub abi selles, et riik maksab erivajadusega üliõpilastele stipendiumi, mis on sõltuvalt puudest vahemikus 60–510 eurot kuus. Tuleva aasta riigieelarve seletuskirjast selgub, et järgmisel aastal makstakse seda stipendiumit ligikaudu 350 üliõpilasele. See on ka ainus number, mida saab orientiiriks võtta, sest muud statistikat erivajadusega üliõpilaste kohta avalikest allikatest ei leia.

Vajaliku toe saamisel on problemaatiline kohaliku omavalitsuse roll, kes justkui peaks olema abiandjate reas seaduse järgi riigi ees esimesel kohal. Kõrgharidust omandama suundudes on aga üsna tõenäoline, et tudeng ei õpi samas omavalitsuses, kus ta seni elanud on, ja abisaamine tekitab segadust.

Erivajadustega tudengite üks esmaseid kokkupuuteid kõrgkoolis õppimisel on sisseastumine. Õnneks on sisseastumise osas tagasiside olnud peamiselt positiivne, seejuures on märksõna tudengi ja kõrgkooli vaheline kommunikatsioon. Hästi läheb siis, kui kõrgkool teab ette, millise erivajadusega peab õppetöös arvestama, ja tulevane üliõpilane on kursis, kuidas kõrgkool teda õppimisel toetada saab.