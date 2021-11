Ehitustlööde venimine ei lase Paide gümnaasiumihoones õppetööd alustada

Paide gümnaasiumi ehitusel on tööd lõpusirgel. FOTO: Dmitri Kotjuh

Kuigi enne õppeaasta algust andis Riigi Kinnisvara AS (RKAS) lootust, et õpilased saavad Paide gümnaasiumi uues hoones õppetööd alustada pärast koolivaheaega 1. novembril, on ehitajad praegu majas endiselt sees.