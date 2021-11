Ehituse venimine ei lase Paide gümnaasiumihoones õppetööd alustada

RKAS-i kommunikatsioonijuht Annely Jõgeva ütles, et ehitaja on põhitööd lõpetanud, kuid möödunud nädalal keskendusid ehitaja, tellija, arhitektid ja omanikujärelevalve ülevaatusele ja võimalike puuduste fikseerimisele. «Praegu tegelevadki ehitajad nende lahendamisega, mistõttu on neid maja peal näha. Väljaspool hoonet tehakse veel haljastustöid ja lõpetatakse piirdeaedu,» lausus Jõgeva.

Paide gümnaasiumi direktor Margo Sootla ütles, et kool on juba kolimist alustanud ning ruumide sisustamine ja sättimine juba käib. Sootla oli seda meelt, et majja sisse kolides alles selgub, mida oleks veel ehitajal tarvis kohendada või ringi teha. Seega pidas ta igati normaalseks, et ehitusmehi saab maja peal näha veel pikemat aega.