Esimese klassi lapsed saavad Lionsi klubidelt suutervise kinkekotid

Kõik tänavu esimesse klassi läinud 14 038 last saavad koostöös Suukooliga valminud kingikoti, mis sisaldab hambaharja ja -pastat, Suukooli ja Lions-liikumise teabelehte, Punase Risti plaastrit ja lõvihelkurit. Kingituse eesmärk on teadvustada, et terved hambad tagavad lisaks kaunile naeratusele ka hea tervise.

Haridus- ja teadusministeerium on ettevõtmise heaks kiitnud tuletab meelde, et laste hambaid ravitakse Eestis kuni 19. eluaastani tasuta. Kingitusega juhitakse nii laste kui ka vanemate tähelepanu, et korrapärane ning õigete võtetega suuhügieen koos hambasõbraliku toitumisega on parim viis oma tervise eest hoolitsemisel.