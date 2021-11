Tartu Ülikool toob eksperdid informaatika õpetamisest rääkima

Tänavusel informaatika õpetamise konverentsil on kavas põhiettekanded Jõhvi tehnoloogiakoolist, tehisintellektist ja informaatikaolümpiaadidest. Kohapeal toimuvad töötoad, kus räägitakse muu hulgas robootikast, programmeerimisest gümnaasiumis, turvalisusest ja haridustehnoloogiast, võimalik on katsetada mitmesuguseid õpetamiseks kasulikke lahendusi.

Osalema on oodatud õpetajad, huviringide juhendajad, koolijuhid, haridusametnikud, IT-praktikud ja kõik teised, kellele on informaatika õpetamisega seotud temaatika oluline.

Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna õppeprodekaani professor Varmo Vene sõnul on Eesti üldharidus- ja muudes koolides viimase pooleteise aasta vältel viidud õpetamine täiesti uuele tasemele. «On näha, et meie värsked üliõpilased on varasemate õpingute käigus juba omandanud oskused toime tulla nii veebi- kui ka hajaõppega. Selle juures ei tohi alahinnata õpetaja rolli. Eesti õpetajad, ja just informaatikaõpetajad, on panustanud väga palju praeguste üliõpilaste teadmiste ja oskuste kasvu,» ütles Vene.