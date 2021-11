Ministeeriumid pakuvad teise emakeelega tudengitele töökogemust

«Eestis on väga paljudest erinevatest rahvustest inimesi, kuid ministeeriumide töötajate hulgas on nende osakaal vaid ligi 3 protsenti,» ütles kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman. Ta lisas, et mida mitmekesisema töötajaskonnaga avalik sektor on, seda rohkem saab teha poliitikat, mis arvestab ühiskonna kõiki vajadusi.