Tallinna ülikooli kirjastus avas uue eluteaduste sarja

Uue sarja algataja, teaduskolleegiumi esimehe ja Tallinna loomaaia direktori Tiit Marani sõnul on sarja ellukutsumise taga olnud ühine arusaam, et järjest keerulisemas inimkonna ja keskkonna vastasseisus on oluline, et eesti lugejale oleks tema enda keeles kättesaadavad raamatud, mis aitavad süvitsi mõista elu maakeral kogu tema pöörases vormirikkuses ning seda ohustavaid tegureid. Sellist sarja seni Eestis ju pole. On märgiline, et esimene raamat käsitleb süvitsi kliimamuutusega seonduvat ning ilmub just nüüd, mil Glasgow’s toimub 26. üleilmne kliimakonverents,» lisas ta.