Eesti haridusalgatus Edumus laienes Ukraina koolidesse

«Eestis on senise kolme aasta jooksul kõige rohkem huvi tuntud valikainete vastu nagu karjääriõpetus või rahatarkus. Ukrainas annavad Edumuse õpetajad kõige rohkem ettevõtlust ning matemaatikat. Samuti on populaarsed ühiskonnaõpetus, kunst, IT, inglise keel ja ajalugu. Põnev aine on näiteks blogimine,» lausus Rahamägi.