TalTechi tudengid lõbustavad Robotexil lapsi reaktsiooniseinaga

Masinad on teinud TalTechi üliõpilased «käed külge» leiutamiskursusel. See on aastatepikkune traditsioon, et selle kursuse üliõpilased teevad lahedaid asju just Robotexiks.

Üheks eesmärgiks on panna teoreetilised teadmised praktikas proovile, harjutada meeskonna tööd ja saada kogemusi lisaks inseneeriale ka ettevõtluses, turunduses ja disainis. Teisalt on eesmärk tutvustada noortele tehnikahuvilistele inseneeria põnevust.

Reaktsioonisein on 12-nupuline seadeldis, mis annab lõputult võimalusi oma reaktsioonikiirus või mälu proovile panna. Näiteks tuleb minuti jooksul nupud süttimise järjekorras võimalikult kiiresti kustutada. Või on nuppudele kuvatud numbrid ja neid tuleb vajutada õiges järjekorras võimalikult kiiresti. Või süttivad kõik 12 nuppu ja nad tuleb kõik ükshaaval kiiresti kinni vajutada. Või tuleb nupuvajutusega süüdata lambid samas järjekorras nagu masin ette tegi. Valmis ehitatud riistvara võimaldab veel ja veel eri lahendusi, aga kuidas täpselt tudengid seina programmeerivad ja millised mängud külaliste kätte jõuavad, selgub juba Robotexil.

Maastikurula pole oma olemuselt midagi uut, kuid endavalmistatud sõidukil on poetoodete ees mitu eelist. Esimeseks muidugi leiutamise ja tegemise rõõm. Teiseks on oma mõistuse ja käega valminud rulast kindlasti rohkem sõidurõõmu ja mängulusti kui poetootest. Kolmandaks aga saab ise sõidukit arendades tähelepanu pöörata just nendele aspektidele, mis tegijaile endile olulised – müügiks tehtud asjadel on ju olulisim eesmärk toota võimalikult odavalt ja see sunnib teistes aspektides järeleandmisi tegema.