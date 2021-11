Lennuakadeemia jagab teenäitajana neidudele tasuta hügieenitarbeid

Päevadest rääkimine tekitab 21. sajandil endiselt paljudes inimestes ebamugavust. Ometi on see elu saatev osa poolele populatsioonist. Usun, et pea iga naine on istunud koolipingis ja tundnud päevade algust ning sellega kaasnevat ebamugavust, hirmutunnet ja mõtteid: «Kas ma jõuan õigel ajal tualetti? Kas mul on midagi kaasas? Kuidas ma selle kotist välja saan nii, et keegi seda ei näe?». Koolid peaksid oma õpilastele tagama võimaluse sellises olukorras ennast turvaliselt tunda, kuid seni on seda teinud Eestis ainsana lennuakadeemia.

Uuringud Eestis ja välismaal on näidanud, et paljud noored naised kannatavad menstruaalvaesuse käes, kuna hügieenitarbed on kallid ning Eestis jääb keskmiselt üks tüdruk kümnest nende puudumise tõttu koolitegevusest kõrvale. Seni on Eestis ainsaks mõjusaks tegevuseks olnud teist aastat toimuv sotsiaalkampaania, milles Always pöörab tähelepanu sotsiaalsele murekohale ja aitab leevendada puudust kannatavate noorte naiste olukorda, annetades Punase Risti kaudu hügieenisidemeid.

Paljudes riikides on probleemi parandamiseks näiteks vähendatud hügieenitarvete käibemaksu, kuid kuigi Eestis on rasestumisvastased vahendid üheksa protsendise käibemaksumääraga, ei kehti see hügieenitarvetele, mis on naistele hädavajalikud. Üks võimalusi antud probleemi lahendamiseks on ka hügieenivahendite kättesaadavuse parandamine, pakkudes neid näiteks avalikes tualettruumides ning koolides.

Suurim takistus on vähene teadlikkus

2020. kevadel alustasin tööd Eesti Lennuakadeemias kommunikatsioonijuhina ning sinna asudes soovisin oma tööaja jooksul anda ühiskonnale midagi tagasi. Olles just Šotimaalt naasnud, kus ülikooli kõikides tualettides olid tasuta hügieenitarbed, tekkis mul mõte – miks me ei võiks sama asja pakkuda Eesti koolides? Otsustasin, et kui kuskilt peab see alguse saama, siis miks mitte minu praegusest töökohast? Nagu iga suurema projektiga, alustasin esmalt analüüsist ning eelarve koostamisest. Esialgsed arvutused näitasid, et kõige suurema tarbimise puhul oleks see õppeasutusele ligi 1000-eurone aastane kulu, mis suures pildis ei ole koolile suur rahaline kadu.

Kõige keerulisem projekti elluviimisel oli oma seisukohtade kaitsmine vähesest teadlikkusest tingitud küsimustest – just sellistelt, millele ma ei osanud isegi eelnevalt mõelda. «Kas normal suuruses sidemed ja tampoonid sobivad kõikidele naistele, olenemata nende suurusest? Mis siis saab, kui naised hakkavad hügieenitarbeid varastama? Kui me pakume naistele tasuta hügieenitarbeid, mida me meestele pakume?». Neid küsimusi ei esitatud pahatahtlikult, vaid siirast huvist ja teadmatusest. Hiljem seda teemat lahates oma vastassoost sõpradega, mõistsin, et probleem on laiem ning menstruatsiooni kohta lihtsalt teataksegi vähe ning alates sellest olen endale lubanud, et räägin sarnastel teemadel alati avatult.