EKSPERT EETRIS ⟩ Heiko Leesment «Nügimine – millal seda kasutama peaks?»

Ühiskonna nügimist näeb meie elukeskkonnas palju: alustades toidupoodides tootepaigutusest ning lõpetades suitsetajate elu võimalikult keerukaks tegemisega. Nügimine on seega keskkonna kujundamine viisil, mis paneb inimesi soovitud viisil käituma. Viimastel aastatel on nügimist üha jõudsamalt integreeritud ka poliitika tegemise sekka. Milles siis seisneb nügimine kui võimutehnoloogia ja mida see endaga kaasa toob, räägib järgmises Tallinna Ülikooli (TLÜ) saatesarja «Ekspert eetris» saates Häirekeskuse teenuse juht ja TLÜ vilistlane Heiko Leesment.

Heiko Leesment lõpetas 2021. aastal TLÜ politoloogia magistriõppe ning kirjutas lõputööna nügimisest kui võimu ja valitsemise tehnoloogiast. Muusikavaldkonnas on Leesment tuntud ka kui bändi Sibyl Vane mänedžer ja basskitarrist. Oma igapäevatöös juhib ta hoopis Häirekeskuse 112 teenust ja on varem töötanud kommunikatsioonivaldkonnas.

Heiko Leesmendi uurimisteema – nügimine, pärineb 2008. aastal USA-s avaldatud nügimise teooria raamatust «Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness», mille autorid on Nobeli majandusauhinna laureaat Richard Thaler ja Cass Sunstein.

Saatejuht on Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuht Rein Olesk.

