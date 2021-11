Noored usaldavad demokraatlikke institutsioone kõige vähem

Võrreldes 2005. aastaga on kogu maailmas rahulolematute hulka lisandunud ligi viiendik kõigist küsitletutest* ning see on kergitanud rahulolematute hulga neljakümnelt protsendilt kuuekümnele. Siinkohal tasub täpsustada, et rahulolematus ei tähenda tingimata seda, et inimesed eelistaks mõnda muud ühiskonnakorraldust – kuigi kahtlemata on ka neid, kes seda teevad –, vaid pigem hinnangut sellele, kuidas demokraatlikud institutsioonid kodanike murede ja probleemidega toime tulevad.

Praegustel 50-aastastel (kelle sekka ka mina nüüd värskelt kuulun) on omaenese elust meenutada aegu, kus liberaalse demokraatia võidukäik võis näida lõplik ja vääramatu. Samas see põlvkond, kes nüüd oktoobris esimest korda valimiskastide juurde saaks minna, on kasvanud üles maailmas, mis on liikunud ühest kriisist järgmisse – ja pahatihti eelmistest hullemasse. Need 16–18 aasta vanused noored on näinud hulganisti demokraatia läbikukkumist ja väga vähe õnnestumisi. 2005. aasta paiku sündinud noored olid lasteaias, kui puhkes finantskriis; keskkoolis, kui Euroopat tabas Lähis-Ida põgenikelaine, ning astumas ülikooli, kui kogu maailm koroonapandeemia tõttu sulgus. Nad on üles kasvanud aina polariseeruvama ja populistlikuma poliitika ning meediaga, mille autoriteet kiiresti kild killu haaval mureneb, ning kõige selle taustal on lahti rullumas mastaapne keskkonnakatastroof.

Mõni aasta tagasi meie seast lahkunud Saksa sotsioloog Ulrich Beck sõnastas oma tuntud raamatus „Riskiühiskond“ ühe olulise põhimõtte: me oleme harjunud ühiskonnakorralduse õiglust mõõtma eeskätt selle põhjal, kuidas on jagatud hüved (ingl distribution of goods). See on miski, mis tänapäeva heaoluühiskondades on suures plaanis ühtlane. Lood on aga märksa keerulisemad, kui me uurime, kuidas jagunevad riskid (ingl distribution of bads). Selle nurga alt vaadatuna ilmneb, et noorte ja vanemaealiste positsioon on väga erinev. Kui enne 2008. aastal puhkenud finantskriisi oli Euroopa Liidus noorte vaesusrisk sama, mis üle 64-aastastel, siis nüüd, veidi enam kui kümme aastat hiljem, on see noortel kümne protsendipunkti võrra kõrgem. Sotsiaalne mobiilsus, mis oli probleemne juba varem, on veelgi vähenenud. Noorte tööpuuduse määr on kõrge, nende hõlmatus sotsiaalkaitsega hapram.

Ka eelmisel aastal maailma ja Euroopat tabanud pandeemia tõttu kehtestatud piirangud mõjutasid noorte põlvkonda ebaproportsionaalselt suurel määral – ja seejuures oli nende endi terviserisk kõige väiksem. Karantiini ja ühiskonna sulgemise pikemaajaline mõju näiteks õpitulemustele ilmneb alles tulevikus, kuid juba praegu on selge, et see mõju on märkimisväärne. Reisipiirangud sisuliselt peatasid õpirände (nt Erasmus+ programmi) ning kuna noored olid kõikjal vaktsineerimisjärjekorras viimaste seas, kehtisid need nende põlvkonnale ka kõige kauem. Noorte sisenemine tööjõuturule sai piirangutega hoobi, samal ajal kui nende olemasolevad töökohad osutusid keskeltläbi kõige haavatavamateks ning juurdepääs abimeetmetele kõige kehvemaks. Seetõttu on praeguste noorte puhul üle Euroopa ilmselt tõesti põhjust kõneleda ohverdatud põlvkonnast.