Vaata, kes on parimad ettevõtlusõppe edendajad

Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja tiitli pälvinud Viljandi gümnaasium on aastatega laiendanud oma majandus- ja ettevõtlussuuna tegevust nii, et ettevõtlik vaim ja hoiak on saanud üheks alusväärtuseks kogu koolipere hulgas. Koolis toetavad ülekooliliste valikainete hulk ja sisu järjest on enam praktilist ja ettevõtlikku meelelaadi, kursuste väljatöötamisel ja läbiviimisel on osalenud partnerasutused. Toimub populaarne karjääripäev, kaasatud on külalislektoreid-eksperte, osaletakse ja korraldatakse erinevaid üritusi. Koolile on omistatud Ettevõtliku Kooli kvaliteeditunnusena Hõbemärk.